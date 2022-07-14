جدة - نرمين السيد - Moto Razr 2022 ويعد هاتف موتورولا الجديد "Moto Razr 2022" هو المنافس لهواتف سامسونج. ويأتى الهاتف بشاشة مرنة قابلة للطى من نوع P-OLED، ويبلغ قياسها 6.7 بوصة، كما تزود بآلية مفصلية جديدة، ومن المتوقع أن الشاشة الخارجية يبلغ قياسها 3 بوصات. بتصميم مختلف ويتميز القابل للطى بتصميمه حيث يزود بزوايا أكثر تقريبا وذقن أقل بروزا قليلاً مقارنة بجهاز الجيل الأخير. ويتمتع الهاتف بكاميرا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا عريضة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وفقا لموقع "gsmarena". ويقترن "Moto Razr 2022" بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات. سعر Moto Razr 2022 ويٌطرح هاتف موتورولا بسعر يبلغ 1150 يورو أى ما يعادل 21 ألفا و700 جنيه مصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 21 ألف.. هاتف موتورولا الجديد قابل للطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.