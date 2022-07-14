عاجل- عودة تويتر للعمل

جدة - نرمين السيد - إصلاح تويتر

وتم إصلاح مشكلة تويتر التى تسببت فى إيقافه منذ قليل، بمختلف دول العالم، بعد تقديم عدد من المستخدمين الشكاوى بعد تعطيله.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب تعطل "تويتر"، ولكن ستظهر التفاصيل لاحقا.

عطل تويتر

جدير بالذكر أن هناك تقارير كشفت عن وجود عطل مفاجئ يضرب "تويتر" فى عدد من دول العالم، وتفاجئ مستخدمو تويتر، بإيقاف تشغيله، مما سبب حالة من الإزعاج لديهم.

وبدأ مستخدو تويتر بمختلف دول العالم تقديم الشكوات عن تعطيل التطبيق، بسبب صعوبة وصولهم إلى أحدث التغريدات أو نشر تغريدات لهم.

دعوة ضد ماسك

ويذكر أيضا أن تويتر أعلن مسبقا عن إقامة دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك فى محاولة لإجباره على إكمال صفقة شراء الموقع.

وذكرت وكالة سى إن إن الأمريكية، أن دعوى تويتر تم إقامتها أمام محكمة ديلاوير تشانسرى، مساء الثلاثاء، بعد أن قال ماسك، فى رسالة إلى كبير محامى تويتر، يوم الجمعة الماضى، إنه يريد التراجع عن صفقة الاستحواذ على الموقع البالغة 44 مليار دولار.