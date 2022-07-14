عاجل.. عطل مفاجئ يضرب تويتر

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ مستخدمو تويتر، منذ قليل، بإيقاف تشغيله، ما سبب حالة من الإزعاج لديهم.
وبدأ مستخدمو تويتر بمختلف دول العالم تقديم الشكاوى عن تعطل التطبيق، بسبب صعوبة وصولهم إلى أحدث التغريدات أو نشر تغريدات لهم.
يذكر أن تويتر أعلن مسبقا إقامة دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك فى محاولة لإجباره على إكمال صفقة شراء الموقع.
وذكرت وكالة سى إن إن الأمريكية، أن دعوى تويتر تم إقامتها أمام محكمة ديلاوير تشانسرى، مساء الثلاثاء، بعد أن قال ماسك، فى رسالة إلى كبير محامى تويتر، يوم الجمعة الماضى، إنه يريد التراجع عن صفقة الاستحواذ على الموقع البالغة 44 مليار دولار.
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