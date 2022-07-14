كيم كاردشيان فى رحلة عائلية على الشاطئ (صور)

جدة - نرمين السيد - كيم كاردشيان ونشرت كيم كاردشيان، صور مع أبنائها خلال الاستمتاع بإجازة الصيف أمام الشاطئ. وكشفت الصور عن مدى استمتاعهم بأجواء الصيف الحارة، وقضائها فى السباحة واللهو مع أبنائها، وعلقت على صورها: "حياتى". صور كيم كاردشيان بالمايوه قصر كيم كاردشيان جدير بالذكر أن كيم كاردشيان أقدمت مؤخرا على شراء قصر جديد بقيمة 6.3 مليون دولار. كما أشارت تقارير إعلامية نشرتها وسائل الإعلام الأجنبية، إلى مساحة القصر التى تبلغ 4230 قدما مربعا. فستان مارلين مونرو ويذكر أيضا أن كيم كاردشيان ارتدت فستانا مزين بأكثر من 6000 كريستالة مخيطة يدويا فى حفل Met Gala لعام 2022 فى نيويورك، خطفت به الأنظار. والفستان سبق وارتدته النجمة العالمية مارلين مونرو قبل 60 عاما، فى حفل عيد ميلاد الرئيس الأمريكى جون إف كينيدى عام 1962، والذى فقدت لأجله 16 رطلا من وزنها.

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