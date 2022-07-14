جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو عن وقوع عدد لا يقل عن 20 فردا، نصفهم من الأطفال، نتيجة حادث تطاير كراسى لعبة السلسلة بواحدة من ملاهى إيطاليا.
وخلال العطلة، حرصت بعض الأهالى على حضور مهرجان فى بالما كامبانيا بالقرب من نابولى فى إيطاليا، لأجل الاستمتاع بركوب لعبة السلسلة.
وفى بداية تشغيل اللعبة كانت الكراسى تهتز بشدة من أماكنها، وبعد مرور وقت قصير من الركوب وزيادة السرعة، تحررت الكراسى من أماكنها من أغلال الآمان ثم انقلبت على جانبها وعلى إثرها طار الركاب فى الهواء.
ولم ينتج عن تلك الواقعة أى حالات وفاة، ومازال يبحث المحققون عن الخص المسؤول لتوجه تهمة الإهمال إليه بعد انهيار اللعبة وسقوط الركاب منها.
وصادرت الشرطة المعدات لإضافتها لأوراق القضية، وتحدث عمدة البلدة قائلا: "الرحلة انهارت قبل ساعات قليلة من انتهاء المعرض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطاير 20 راكبا من لعبة السلسلة فى إيطاليا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.