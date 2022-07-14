تطاير 20 راكبا من لعبة السلسلة فى إيطاليا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف الفيديو عن وقوع عدد لا يقل عن 20 فردا، نصفهم من الأطفال، نتيجة حادث تطاير كراسى لعبة السلسلة بواحدة من ملاهى إيطاليا.

وخلال العطلة، حرصت بعض الأهالى على حضور مهرجان فى بالما كامبانيا بالقرب من نابولى فى إيطاليا، لأجل الاستمتاع بركوب لعبة السلسلة.

وفى بداية تشغيل اللعبة كانت الكراسى تهتز بشدة من أماكنها، وبعد مرور وقت قصير من الركوب وزيادة السرعة، تحررت الكراسى من أماكنها من أغلال الآمان ثم انقلبت على جانبها وعلى إثرها طار الركاب فى الهواء.

ولم ينتج عن تلك الواقعة أى حالات وفاة، ومازال يبحث المحققون عن الخص المسؤول لتوجه تهمة الإهمال إليه بعد انهيار اللعبة وسقوط الركاب منها.

وصادرت الشرطة المعدات لإضافتها لأوراق القضية، وتحدث عمدة البلدة قائلا: "الرحلة انهارت قبل ساعات قليلة من انتهاء المعرض".