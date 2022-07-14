أبل تطرح جهاز ألعاب جديد ينافس «إكس بوكس»

جدة - نرمين السيد - جهاز الألعاب يحمل جهاز أبل الجديد المخصص للألعاب اسم "Apple Arcade Pro" والذى يتشابه فى تصميمه مع هواتف أيفون من حيث الشكل والمعالج القوى "A15 Bionic"، بالإضافة إلى هيكل من الفولاذ لمقاومة الصدأ. كاميرا Apple Arcade Pro ويزود الجهاز بكاميرا مزدوجة مثل كاميرا هاتف iPhone X، بالإضافة إلى مستشعر LiDAR، لذا يدعم ألعاب الواقع المعزز AR، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وواحدة أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويتمتع "Apple Arcade Pro" بشاشة يبلغ قياسها 6.2 بوصة، كما يتمتع بتقنية "Dolby Vision"، والتى تسمح بمشاهدة الفيديو بجودة HDR. ذاكرة وبطارية جهاز أبل يقترن الجهاز بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية عملاقة بسرعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. موعد طرح Apple Arcade Pro من المتوقع إطلاق جهاز أبل الجديد "Apple Arcade Pro" فى سبتمبر المقبل مع سلسلة هواتف "iPhone 14".

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