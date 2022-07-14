واتساب يسعى لطرح إصدار لأجهزة ماك

جدة - نرمين السيد - وتستهدف شركة "ميتا" دعم تطبيق المراسلة، وتوفيره على الأجهزة الذكية المختلفة التى منها "أجهزة آيباد". ويحرص واتساب على تطوير تطبيق مخصص لأجهزة ماك، داعما نظام تشغيل أبل الأصلى، لذا وفرت الإصدار التجريبى "TestFlight" لأجل تجربة الإصدار الجديد من التطبيق. وأشار موقع "WABetaInfo" أن الإصدار التجريبى الذى طرحه التطبيق مسبقا لا يعمل بالميزات بشكل كامل، ولكنه مصمم بنمط يشبه أجهزة ماك مع وجود شريط جانبى مخصص، كما يعد هو أسرع بشكل محلوظ من الإصدار الحالى. ولم يكشف التطبيق عن موعد طرح إصدار "واتساب" المخصص لأجهزة ماك الجديدة.

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