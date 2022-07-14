بسبب التشاؤم منها.. سمكة تثير القلق فى تشيلى

جدة - نرمين السيد - وشهدت سواحل تشيلى توافد كبيرة لدى السكان المحلين الذين جاءوا ليروا تلك السمكة الضخمة بعد اصطيادها ورفعها من البحر. وتداولت صور السمكة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وجاءت وهى تشبه "الثعبان الطويل" حيث يبلغ طولها 13 قدما. وتعتبر تلك السمكة مصدر شؤم لدى السكان المحليين، لاعتقادهم بأنها تشير إلى موت وشيك مثلما حدث مسبقا فى 2011، بعد ظهور العشرات منها فى اليابان قبل الزلزال. وجاء بالصور توافد سكان مدينة أريكا ليروا تلك السمكة العملاقة والطويلة والشهيرة باسم "ملكة الرنجة" والمعلقة من رأسها. وشعر السكان المحليون بالخوف بمجرد رؤية السمكة العملاقة، لأنهم يخشون من حدوث زلزال مثلما حدث مسبقا.

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