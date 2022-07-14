1800 موظف.. ضحايا إعادة هيكلة مايكروسوفت (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وصرحت الشركة أنها ألغت بعض الوظائف لأنها أعادت تنظيم مجموعات الأعمال والأدوار بعد نهاية السنة المالية فى 30 يونيو.
وستستمر مايكروسوفت فى تعيين موظفين جدد وإنهاء السنة المالية الحالية بزيادة عدد الموظفين.
وقالت الشركة فى بيان لها: "كان لدينا اليوم عدد قليل من عمليات إلغاء الأدوار، مثل جميع الشركات، نجرى تقييما لأولويات أعمالنا على أساس منتظم، ونقوم بتعديلات هيكلية وفقًا لذلك".
وأضافت أن العمال الذين تم تسريحهم يمثلون أقل من 1% من إجمالى القوى العاملة فى الشركة الذى يزيد عن 180 ألف موظف.
امتدت تخفيضات الوظائف إلى مجموعات مختلفة، بما فى ذلك حلول الاستشارات والعملاء والشركاء عبر مناطق مختلفة فى جميع أنحاء العالم.
وأوضحت مايكروسوفت أيضًا أنها، على الرغم من تسريح العمال، تخطط للاستثمار فى أعمالها وزيادة عدد الموظفين بشكل عام فى العام المقبل.
وفى سياق ذى صلة، قال عملاق التكنولوجيا الكبير الآخر "جوجل"، إنه سيبطئ التوظيف لما تبقى من عام 2022، حيث أخبر الرئيس التنفيذى سوندار بيتشاى، الموظفين من خلال مذكرة، أن الشركة ستظل تدعم "أهم فرصها"، وتركز على التوظيف الهندسى والتقنى والأدوار الهامة الأخرى.
وتأتى مذكرة بيتشاى بعد أسابيع من إعلان شركة "ميتا" عن إجراءات مماثلة منذ أن فشلت الشركة فى تحقيق أهداف إيراداتها.
كما أعلنت شركة الأم "سناب" الأمريكية، أنها ستبطئ عملية التوظيف، كما فصلت شركة تسلا، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بعض موظفيها فى وقت سابق من هذا العام.
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