بمواصفات مميزة.. إطلاق سلسلة هواتف iQOO 10 قريبا

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد بمعالج ثمانى النواة يحمل الاسم الرمزى Taro، وتتميز هذه الشرائح بسرعة استجابة تبلغ 3.19 جيجاهرتز، ومقترنة بمعالج رسومات Adreno 730. وسيحتوى على ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسيعمل بنظام Android 12. يذكر أنه كشفت تقارير صدرت مسبقًا أن الجهاز سوف يدعم الشحن السريع بقوة 200 وات. ومن المقرر إطلاق سلسلة هواتف iQOO 10 فى 19 يوليو.

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