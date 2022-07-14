اعرف حظك.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 14 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

التزم فى عملك وتعاون مع زملائك، وحافظ على علاقتك مع الأشخاص المقربة منك.

الثور

استعين بأراء الآخرين وتفاعل معهم، وتحدث مع شريك حياتك عن المشكلات التى تواجهك لإيجاد حلول لها.

الجوزاء

ركز فى عملك لتنفذ المهام المطلوبة منك، وحاول أن تعيش حياة عاطفية هادئة ولا تجعل المشكلات البسيطة تعقد حياتك.

السرطان

اعمل باجتهاد لتحقق ما تريد، وحاول توسيع دائرة معارفك فيمكن أن تقابل شريك حياتك.

الأسد

جدد أفكارك لتحقق أهدافك، وابتعد عن العصبية والشخصيات السلبية.

العذراء

رتّب مكتبك فى مكان العمل لتستطيع التركيز، وواهتم أكثر بشريك حياتك.

العقرب

حافظ على هدوئك فكر جيدًا قبل اتخاذ أى قرار، واحتوى شريك حياتك وافتح قلبك له.

الميزان

احذر من الكسل والخمول ومارس هوايتك المفضلة بعد مواعيد العمل لتستطيع المواصلة، وحاول تحسين علاقتك بشريك حياتك واقترب منه أكثر.

الجدى

استغل الفرص المتاحة أمامك، وحاول تعويض شريك حياتك عن فترة انشغالك عنه.

القوس

ادخر جزءًا من أموالك لتفيدك فيما بعد، وكن مرنًا عند التعامل مع شريك حياتك.

الحوت

ضع خطة تساعدك على التقدم، وابحث عن حبيب يتوافق معك ومع صفاتك الشخصية.

الدلو

تفاءل وابحث عن حلول لمشكلاتك، وحاول أن ترضى شريك حياتك لتنجح العلاقة.