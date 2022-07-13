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جدة - نرمين السيد - وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية إن هذا بدر ذى الحجة أو بدر يوليو، لافتًا إلى أنه أكبر بدر لهذا العام حيث يكون القمر على مسافة 357264 كيلومترًا فقط من الأرض.
وأشار مرصد حلوان إلى أن القمر يسمى بـ "قمر الأيل" لأن قرون الأيل تبدأ فى النمو فى هذا الوقت من العام، مضيفًا أنه يسمى أيضًا بـ "قمر الرعد" أو "قمر السلمون".
وبدأ قمر الغزال فى الظهور اليوم من الساعة 8:38 مساءً وكان مكتمل، وقطع نصف مداره حول الأرض، خلال الشهر الجارى، ويبدو حجمه الظاهرى أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% وذلك عند مقارنته بقمر بدر عندما يكون فى الأوج وهى أبعد نقطة له عن كوكب الأرض.
يذكر أن قمر الغزال وصل الساعة 11:5 صباحًا بتوقيت القاهرة إلى أقرب نقطة له إلى الأرض خلال الشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول صورة لقمر الغزال من مرصد حلوان.. أكبر بدر لهذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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