لتشجيع الإعلانات.. إنستجرام تطلق «سوق منشئى المحتوى»

ويعتبر سوق منشئى المحتوى فى إنستجرام وجهة جديدة تتيح للعلامات التجارية العثور على منشئى المحتوى الذين قد يرغبون فى التواصل معهم، وفقًا لـ"العربية".
كما يمكنهم استخدام تجربة سطح المكتب داخل "Meta Business Suite" لتصنيف المنشئين حسب الجنس والعمر وعدد المتابعين والاهتمامات، وفق ما ذكرته المنصة على موقعها الالكترونى.
وسوف يتمكنون أيضًا من البحث عن منشئى المحتوى استنادًا إلى الخصائص الديمغرافية لجمهورهم المتفاعل معهم، باستخدام عوامل تشمل العمر والجنس والاهتمامات والمدينة والبلد.
وبعد اكتشاف منشئى المحتوى المحتملين للشركات، يمكن للعلامات التجارية استخدام سوق منشئى المحتوى لإنشاء حملات ومشاريع منظمة لمشاركتها مع المبدعين مع تحديد نظرة عامة على حملتهم، والنتائج الرجوة، والتعويضات وأى معلومات إضافية تتعلق بمشروع المنشئ.
وستصل أى رسائل ترسلها العلامات التجارية لمنشئ المحتوى إلى صندوق وارد لرسائل الشراكة تم إنشاؤه حديثًا، ويمكن لمنشئى المحتوى الرد على العلامات التجارية والتنسيق معهم مباشرة داخل تطبيق إنستجرام.
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