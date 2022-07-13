الأقرب للأرض.. موعد ظهور قمر الغزال فى سماء مصر

جدة - نرمين السيد - تشهد سماء مصر والوطن العربى اليوم ظهور القمر العملاق والذى يعد الثالث خلال العام الجارى، وهو قمر شهر يوليو المعروف بقمر الغزال أو قمر الرعد، ويبدو وكأنه الأقرب للأرض هذا العام، وسيظل مشاهدًا فى السماء طوال الليل.





ويبدأ قمر الغزال فى الظهور اليوم من الساعة 8:38 مساءً ويكون مكتمل، وفى هذا الوقت يكون قد قطع نصف مداره حول الأرض، خلال الشهر الجارى، ويبدو حجمه الظاهرى أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% وذلك عند مقارنته بقمر بدر عندما يكون فى الأوج وهى أبعد نقطة له عن كوكب الأرض. ووصل قمر الغزال الساعة 11:5 صباحًا بتوقيت القاهرة إلى أقرب نقطة له إلى الأرض خلال الشهر، ويقع على مسافة 357263 كيلومتر، ويشرق القمر من الأفق الجنوبى الشرقى مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن حجمه الظاهرى كبير أثناء شروقه حيث يكون بالقرب من الأفق، ويكون لونه برتقال بسبب الغلاف الجوى للأرض، التى تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، حيث تتشتت ألوان الطيف الأزق ذات الطول الموجى القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجى الطويل التى تصل إلى أعيننا، بحسب "الجمعية الفلكية بجدة".

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