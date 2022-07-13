روسيا تغرم آبل لانتهاكها قانون البيانات

جدة - نرمين السيد - فرضت محكمة فى موسكو، غرامة على آبل قدرها مليونًا روبل أى ما يعادل 34 ألف دولار لرفضها تخزين بيانات شخصية لمستخدمين روس على خوادم فى روسيا، ضمن جهود الحكومة للسيطرة على النشاط الإلكترونى.





كما فرضت على كل من "زوم فيديو للاتصالات"، و"اوكلا"، التى تدير خدمة "سبيد تست" لقياس سرعة الإنترنت، غرامة قدرها مليون روبل لكل منهما بموجب القانون نفسه، بحسب "العربية". يذكر أنه منذ سنوات فرضت سيطرة على أكبر على الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعى، وهى جهود كثفتها فى الشهور الأخيرة، خاصة خلال الحرب فى أوكرانيا، وفى مارس حظرت محكمة روسية منصتى "فيسبوك وإنستجرام بسبب ما وصفتها بـ "أنشطة متطرفة". وحاولت هيئة تنظيم الاتصالات فى روسيا لسنوات إجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على نقل بيانات المستخدمين الروس إلى خوادم فى روسيا، واتهمت "جوجل وفيسبوك وتويتر" جميعها بانتهاك القانون الصادر فى 2015 وأمرت بدفع غرامات.

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