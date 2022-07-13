«المرآة السحرية» بمتحف سينسيناتى تكشف عن تفاصيل عمرها قرون

جدة - نرمين السيد - وأوضح سونغ أنه زار فى الربيع الماضى غرف التخزين فى المتحف برفقة خبير ترميم، وقاموا بتسليط ضوء الهاتف المحمول على مرآة كانت تصطف إلى جاب الكثير من القطع الأخرى فوق الرفوف.

وأشار إلى أنهم شاهدوا انعكاسات غريبة على الحائط الأمر الذى استدعى الاستعانة بضوء أكثر تركيز وقوة، والمفاجأة كانت أن المرآة كشفت فى النهاية عن صورة بوذا.

وأضاف أن أشعة الضوء المنبعثة منها، كشفت النقش الموجود على ظهرها فوق الجدار بوضوح، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وتم تطوير الفن القديم للمرايا السحرية الصينية لأول مرة خلال عهد أسرة هان، منذ حوالى 2000 عام، على الرغم من أنها صنعت أيضًا فى وقت لاحق فى اليابان.

ولجأ الحرفيون لحفر الصور أو الكلمات أو الأنماط على جانب واحد من لوحة برونزية، حتى يصبح عاكسًا مثل المرآة التقليدية التى نستخدمها الآن.

وعندما يضرب ضوء الشمس السطح العاكس، يتم الكشف عن صورة مخفية، تطابق التصميم الموجود على الظهر، مما يعطى الوهم بأن الضوء يمر عبر المرآة بشكل مباشر.

ويبلغ قطر المرآة حوالى 8.5 بوصات، ومن المحتمل أن تكون قد استخدمت فى متحف كزخرفة دينية، او ربما كانت معلقة فى معبد.

ولم يتم التوصل بعد ما إذا كانت تعود نشأتها للصين أو اليابان، على الرغم من أن سونغ يرجح عودتها للأولى.

وتم تسجيل القطعة لأول مرة فى مجموعة الفن الآسيوى بالمتحف عام 1961.