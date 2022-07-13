سعر ومواصفات هاتف A97 5G من OPPO

جدة - نرمين السيد - حيث يأتى الهاتف الجديد بشاشة مقاسها 6.56 بوصة بدقة عرض Full HD +، كما يحتوى الهاتف على كاميرتين فى الخلف، تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 48 ميجابكسل، والكاميرا الثانية 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.
ويتميز الهاتف الجديد من أوبو ببطارية كبيرة، سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، مع نسختين للذاكرة الخارجية الأولى 128 جيجابايت مع رام 8 جيجابايت، والأخرى 256 جيجابايت مع رام 12 جيجابايت.
وأشارت التقارير إلى أنه سيتم إطلاق A97 5G خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يبلغ سعره حوالى 343 دولارًا أمريكيًا للنسخة الـ 256 جيجابايت.
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