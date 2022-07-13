مشجع على ظهر حمار داخل ملعب مباراة نهائى الكأس فى الرأس الأخضر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأثارت الواقعة التى حدثت فى أحد ملاعب الرأس الأخضر موجة من ردود الأفعال الساخرة، ونشرت الصفحة الرسمية لشبكة "ÁFRICA FUTBOLERA".
معلقة: "ففى الوقت الذى تقوم به الكثير من الدول بتسليم حكم المباراة للكرة بطرق متعددة ومتطورة مستخدمين سيارات صغيرة او طائرات ورقية، إلا أن القائمين على الدورى فى دولة الرأس الأخضر أرادوا لفت الانتباه لهذه الخطوة التى حظيت بالعديد من ردود الأفعال"، وفقًا لما ذكرته "العربية".
يذكر أن كرة القدم فى دولة الرأس الأخضر جذبت الأنظار فى آخر نسخة من أمم إفريقيا بعدما نجح منتخبها فى تحقيق أفضل نتيجة بتاريخه بعدما وصل إلى دور الثمانية فى البطولة القارية.
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