وكالة الفضاء المصرية تحتفل بيوم «القمر العالمى» الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - تحتفل وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء المقبل، بيوم القمر العالمى، وهو يوم دولى حددته الأمم المتحدة وتحتفل به 20 يوليو من كل عام، ويوافق الذكرى السنوية لأول هبوط بشرى على سطح القمر فى إطار مهمة" أبولو 11" التى أُرسلت إلى القمر.





ويشارك فى الاحتفالية، التى تقام بمقر الجامعة، الدكتور محمد القوصى الرئيس الرئيس التنفيذى للوكالة ونخبة من علماء ومهندسى الوكالة، الدكتور علاء عطا الرئيس الأكاديمى لجامعة هيرتفوردشير، الدكتورة دورى وينتر، المسؤول الاقتصادى بالسفارة الأمريكية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات المصرية من الأقسام الأكاديمية ذات الصلة. وتنظم الوكالة فى هذا اليوم سلسلة من المحاضرات والمناقشات بحضور رائدتى الفضاء الأمريكيتين الدكتورة سيان بروكتر والدكتورة كريستينا كورب للتحدث عن تجربتهما فى الفضاء ورؤيتهما عن استكشاف القمر بالإضافة إلى ورش عمل عن المهام التناظرية وهندسة الفضاء والفرص المهنية لصغار المهتمين بالفضاء. ويعد الاحتفال بيوم القمر العالمى فرصة جيدة لتثقيف الجمهور والترويج ورفع الوعى بالاستكشاف المستدام للقمر، واستخدامه، وأسباب الحاجة إلى العمل لتنظيم انشطة استكشاف القمر بدعم من الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون العالمى المتزايد بين المهتمين باستكشاف القمر من جميع أنحاء العالم.

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