قواعد إتيكيت مهمة عند السفر

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض نصائح الإتيكيت المرتبطة بالرحلات والسفر، والتى من الواجب الالتزام بها لضمان الاستمتاع بأجواء الصيف.
ومن بين قواعد الإتيكيت التى يجب تنفيذها عند السفر:
-يجب فى البداية تنظيف المكان من المهملات، للجلوس فى مكان هادئ ومرتب.
-الحفاظ على الأثاث الخاص بمكان الإقامة دون الإضرار بأى عنصر أو إتلافه.
-عدم إثارة الضوضاء أو إزعاج الآخرين، حتى لا يسبب ضيقا لدى الآخرين.
-الاتفاق مع الأطفال على عدد من القواعد منها احترام الآخرين، وعدم إزعاجهم أو مضايقاتهم بأى شكل.
-عند السفر وسط مجموعة من الأفراد، يفضل الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالرحلة، والأنشطة التى يتم ممارستها.
-مراعاة السلوكيات العامة، وارتداء الملابس المناسبة مع المكان.
-الحرص على الظهور فى إطلالات بسيطة دون الاستعانة بالكثير من الحلى الذهبية والثمينة.
-وقبل العودة يجب جمع الملابس والمقتنيات وتحضير الحقائب مبكرا، بالإضافة إلى التأكد من تسليم الغرف وهى نظيفة مثل استلامها.
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