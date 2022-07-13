قواعد إتيكيت مهمة عند السفر

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض نصائح الإتيكيت المرتبطة بالرحلات والسفر، والتى من الواجب الالتزام بها لضمان الاستمتاع بأجواء الصيف.

ومن بين قواعد الإتيكيت التى يجب تنفيذها عند السفر:

-يجب فى البداية تنظيف المكان من المهملات، للجلوس فى مكان هادئ ومرتب.

-الحفاظ على الأثاث الخاص بمكان الإقامة دون الإضرار بأى عنصر أو إتلافه.

-عدم إثارة الضوضاء أو إزعاج الآخرين، حتى لا يسبب ضيقا لدى الآخرين.

-الاتفاق مع الأطفال على عدد من القواعد منها احترام الآخرين، وعدم إزعاجهم أو مضايقاتهم بأى شكل.

-عند السفر وسط مجموعة من الأفراد، يفضل الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالرحلة، والأنشطة التى يتم ممارستها.

-مراعاة السلوكيات العامة، وارتداء الملابس المناسبة مع المكان.

-الحرص على الظهور فى إطلالات بسيطة دون الاستعانة بالكثير من الحلى الذهبية والثمينة.

-وقبل العودة يجب جمع الملابس والمقتنيات وتحضير الحقائب مبكرا، بالإضافة إلى التأكد من تسليم الغرف وهى نظيفة مثل استلامها.