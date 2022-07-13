بتصميم وسعر شبابى.. مواصفات هاتف «Honor X40i»

جدة - نرمين السيد - ويعد هونر الجديد "Honor X40i" واحدا من الهواتف المناسبة للشباب والفئة المتوسطة، بسبب إمكانياته المميزة وسعر الرخيص الذى فى متناول الأيدى.

ويأتى "Honor X40i" بشاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصة ومن نوع "LCD"، بالإضافة دعمها لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.

ويُطرح الهاتف بتصميم شبابى مع كاميرتين دائريتين تتداخلان قليلا، وتأتى الرئيسية منه بدقة 50 ميجابيكسل مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابيكسل للكاميرا الأخرى، بينما الأمامية تبلغ دقتها 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى دعم تقنيات الذكاء الاصطناعى والتصوير الليلى.

ويقترن الهات ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 22.5 وات، وفقا لموقع "Digital Camera World".

ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف "Honor X40i" بسعر 250 يورو أى حوالى 4 آلاف و 700 جنيه مصرى.