أثناء زيارة المحمية الطبيعية.. سويسرية تحتضن الأسود

جدة - نرمين السيد - بالرغم من أن الأسود واحدة من الحيوانات المفترسة الخطيرة على وجه الأرض، إلا وأن تلك السويسرية أظهرت نقيض ذلك بعد ظهورها بالمحمية الطبيعية.

وتسببت تلك المرأة فى إثارة الجدل بعد ظهورها وهى مقتربة من الأسود ولم يظهر عليها ملامح الخوف بعد، ولكنها كانت تحتضنهم.

ولم تقم الأسود بفعل شىء آخر سوى أنهم يعانقونها وكأنهم يخبرونها بأنها مُفقتدة، وفقا لصحيفة "ديلى ستار".

وقال أحد العاملين إن تلك المرأة كانت تربيهم فى منزلها منذ ولادتهم، ولكنها أرسلتهم للمحمية عند كبرهم، لذا هناك علاقة طيبة تربط بينهما.