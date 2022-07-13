واتساب تحارب الإصدارات المشابهة

جدة - نرمين السيد - وكشف تطبيق "واتساب" تحذيرًا جديدًا لمستخدميه بشأن تلك الإصدارات المزيفة من التطبيق، لحماية بياناتهم.

ونشر الرئيس التنفيذى لـ واتساب "ويل كاثكارت"، تغريدة يطالب فيها المستخدمين بتجنب استخدام النسخ المعدلة من "WhatsApp".

وأشار ويل كاثكارت إلى أن الفريق الأمنى التابع للشركة توصلوا إلى وجود بعض التطبيقات الضارة المشابهة لواتساب مثل "Hey WhatsApp" والذى يشكل خطرًا على المستخدمين لذا يفضل تجنبها، وفقًا لـ "thehansindia".

وأضاف أن الفريق الأمنى توصلوا إلى تلك التطبيقات بعد وعدها للمستخدمين بتقديم مزايا جديدة، ولكنها تعتبر خدعة لسرقة المعلومات الشخصية للمستخدمين.

ويواصل التطبيق البحث عن تلك التطبيقات الخطيرة المزيفة، كما سيتم اتخاذ بعض الإجراءات بجانب "جوجل" الشركة المطورة لنظام تشغيل أندرويد، ضد تلك الإصدارات.

ويجب على الأفراد تنزيل تطبيق واتساب من الإصدار الرسمى له، أى من خلال موقع الشركة الرسمى على الويب أو متجر التطبيقات "Google Play".