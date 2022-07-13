أشياء داخل سيارتك قد تعرضك للخطر

جدة - نرمين السيد - حرارة الشمس وأوضح الخبراء أن حرارة الشمس خلال فصل الصيف، تؤثر على العبوات الموجودة داخل السيارة. عبوات ناسفة حيث من الممكن أن تتحول تلك العبوات إلى عبوات ناسفة تتسبب فى انفجار السيارة، والسبب يرجع لحرارة الشمس. عبوات ممنوعة فى السيارة ومن بين العبوات التى تشكل خطرًا عند وجودها داخل السيارة: - مزيل العرق. - العبوات التى بها مواد شديدة الاشتعال. - قداحات السجائر. - منظفات السيارة. - الهواتف. - الأجهزة الإلكترونية مثل الباور بانك. الحفاظ على سلامة السيارة وبدأ أصحاب السيارات، التساؤل عن طريقة تفادى تلك المخاطر فى حال اصطحاب تلك العبوات فى فصل الصيف. وأجاب الخبراء عن طريقة الحفاظ على سلامة السيارة وأيضًا راكبيها، والتى منها وضع تلك العبوات فى تابلوة السيارة أو أماكن لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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