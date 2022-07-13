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فى أمريكا حيوانات تطرد المصيفين بسبب استفزازهم (فيديو)

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إيرينى بهجت 2022-07-13 09:32 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وكان على شاطئ "لا جولا كوف" سائحة أمريكية تحاول استفزاز فقمتين "كلب البحر" بالقرب من المصيفين.

وبدأت الأمريكية فى محاولة مضايقتهما، لذا قرروا الدفاع عن أنفسهما ضد هجمات البشر، وفقا لصحيفة "ديلى ستار".

وظهرت الفقمة وهى تحاول الانتقام من البشر وتخويفهم، وطردت السائحين من الشاطئ وبالفعل نجحت فى دفع المواطنين للهروب من المكان الذى كانت متواجدة فيه.

يذكر أن شاطئ "لا جولا كوف" بسان دييجو الأمريكية، عبارة عن محمية طبيعية بها أعداد كبيرة من الحيوانات البرمائية، لذا يتعرضون كثيرا للمضايقات من قبل البشر.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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