فى أمريكا حيوانات تطرد المصيفين بسبب استفزازهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان على شاطئ "لا جولا كوف" سائحة أمريكية تحاول استفزاز فقمتين "كلب البحر" بالقرب من المصيفين.
وبدأت الأمريكية فى محاولة مضايقتهما، لذا قرروا الدفاع عن أنفسهما ضد هجمات البشر، وفقا لصحيفة "ديلى ستار".
وظهرت الفقمة وهى تحاول الانتقام من البشر وتخويفهم، وطردت السائحين من الشاطئ وبالفعل نجحت فى دفع المواطنين للهروب من المكان الذى كانت متواجدة فيه.
يذكر أن شاطئ "لا جولا كوف" بسان دييجو الأمريكية، عبارة عن محمية طبيعية بها أعداد كبيرة من الحيوانات البرمائية، لذا يتعرضون كثيرا للمضايقات من قبل البشر.
A group of people were chased by two Sea Lions at a beach in the La Jolla area of San Diego. Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt and the sea lions could easily make their way. It's recommended people stay at least 50 ft away from sea lions. 📹: Charli pic.twitter.com/KUhLVns8H7— Malik Earnest (@MalikEarnest) July 10, 2022
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