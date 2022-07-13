لحماية المستخدمين.. تويتر يطرح ميزة «Unmention»

جدة - نرمين السيد - إلغاء المنشن
حرص التطبيق على إطلاق ميزة إلغاء المنشن، حتى يساعد المستخدمين فى إزالة أو حذف أسمائهم أو حساباتهم من تغريدات الآخرين.
أهمية Unmention
استهدف "تويتر" توفير المزيد من الحماية للمستخدمين، وعدم إدخالهم فى أى محادثات مع الأشخاص الآخرين.
وكانت ميزة "Unmention" طُرحت مؤخرا لدى أشخاص محددين من أبريل الماضى، ويبدأ فى توفيرها للجميع للسماح يإزالة أسماء المستخدمين من أى محادثات أو تغريدات لا تهمه أو يعتبرها غير لائقة.
طريقة تفعيل ميزة Unmention
ويمكن تفعيل ميزة "Unmention" فى تويتر من خلال الضغط على القائمة التى بها 3 نقاط الموجودة بجانب الرد فى سلسلة المحادثات، ثم تحديد "مغادرة المحادثة"وبالتالى يقوم بإلغاء الاسم من التغريدة.
وبعدها يظهر اسم المستخدم باللون الرمادى فى المحادثات، كما تتوقف إشعارات المحادثة بالإضافة إلى عدم السماح بوضع علامة عليها فى الردود المستقبلية، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "CNET".
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