لن تصدق.. مياه تتدفق نحو الأعلى من أحد الشلالات بـ الهند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شارك ضابط خدمة الغابات الهندية سوزانتا ناندا عبر "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه شلال بمنطقة "نانجات" فى سلسلة جبال "جاتس" الغربية والتى تقع فى "ماهاراشترا" وهى ثالث أكبر ولاية فى الهند.

وما جعل مستخدمى الإنترنت فى دهشة أنه يمكن رؤية المياه تتدفق من الشلال، ومع ذلك، فإن المثير للاهتمام هو أن الماء لا يتساقط، بل يتبخر ويشكل السحب، أى أن تيار المياه يتجه نحو الأعلى على عكس أى شلال عادى.

كتب ناندا وهو يشارك الفيديو: "عندما يكون حجم القوة الصاعدة لسرعة الرياح مساويًا ومعاكسًا لقوة الجاذبية"، مضيفًا: "يكون الشلال فى أفضل حالاته خلال تلك المرحلة فى منطقة نانجات من سلسلة جبال «جاتس» الغربية".

حصد الفيديو المذهل أكثر من 370 ألف مشاهدة وأطنانًا من ردود الفعل، حيث فتن الناس بالمناظر وأعلنوا أنهم سرعان ما أرادوا زيارة المكان، وكتب الكثير أيضًا عن كيف أن الشلال كان مجرد أعجوبة من أعاجيب الطبيعة.