ريلمى تطلق هاتفا إضافيا ضمن سلسلة «GT» (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - إلى جانب ذلك، تم تزويد الهاتف بشريحة رسومات "Pixelworks X7" لتحسين الرسومات أثناء اللعب.

ويأتى بتصميم ذى حافة مسطحة مستوحى من سلسلة "آيفون 12"، لكن اللوحة الخلفية تتضمن وحدة كاميرا خلفية مميزة، والتى تضم ثلاثة أجهزة استشعار، ويوجد المستشعر الأساسى فى فتحة دائرية كبيرة.

يحتوى Realme GT 2 Master Explorer Edition على متغير ذهبي- بنى مصنوع من جسم جلدى وإطار معدنى، فيما يتميز اللونين الأبيض والأسود بجسم معدنى وظهر زجاجى.

ريملي

ومن ناحية أخرى، توفر اللوحة الخلفية للهاتف الجديد من "ريلمى" لمسة نهائية تشبه الورق.

مواصفات الهاتف

الشاشة الخاصة بإصدار Realme GT 2 Master Explorer Edition مقاسها 6.7 بوصة Full-HD + AMOLED توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 1000 هرتز.

Realme GT 2 Master Explorer Edition

تحتوى اللوحة الأمامية أيضًا على فتحة ثقب بها الكاميرا السيلفى بدقة 16 ميجابكسل، كما أن هناك دعمًا لتقنية "Dolby Audio" وماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع.

تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف ريلمى الجديد بواسطة مجموعة شرائح "Snapdragon 8+ Gen 1" المقترنة بوحدة معالجة الرسومات "Adreno"، وتصل ذاكرة الوصول العشوائى "RAM" إلى 12 جيجابايت "LPDDR5X"، وتخزين 256 جيجابايت "UFS 3.1"، ويُقال إنه أول هاتف ذكى مزود بتقنية LPDDR5X RAM.

هواتف ريملي 2022

وبالانتقال إلى اللوحة الخلفية، يحتوى الجهاز على كاميرا سونى IMX7666 أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثلاثية بدقة 2 ميجابكسل.

تشمل الميزات الرئيسية الأخرى دعم شبكات "5G" و"4G LTE" وتقنية البلوتوث و"GPS" و"NFC" ومنفذ "USB" من النوع C للشحن ونقل البيانات.

Realme GT 2 Master Explorer Edition

ويحتوى الإصدار Realme GT 2 Master Explorer Edition على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، ويبلغ سمكها 8.17 مم فقط ويزن 195 جرامًا.