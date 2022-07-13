صفحة جديدة.. توقعات الأبراج الأربعاء 13 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

رتب أولوياتك وحدد ما يجب فعله، ووازن بين العمل والحياة الشخصية والعاطفية.

الثور

كن قوى ولا تتأثر بالآراء السلبية حولك، حاول أن تقترب من الشخص الذى يميل قلبه له.

الجوزاء

اعمل على تحقيق أحلامك وثق بنفسك، وحاول فتح صفحة جديدة مع شريكك العاطفى خالية من المشكلات.

السرطان

لا تضيع وقتك بالتفكير فى أمور لن تفيد، وابحث عن حلول للمشكلات مع شريك حياتك.

الأسد

ابتعد عن الأحاديث الجانبية وركز فى عملك فقط، وعبر عن مشاعرك للآخرين.

العذراء

ضع خطة تساعدك على إنجاز المهام المطلوبة منك، وحاول أنت تثبت مدى حبك لشريك حياتك عن طريق التعبير عن مشاعرك له.

العقرب

استمر فى السعى لتحقق ما تريده، ووتحدث مع شريك حياتك عن ما يضايقه وحاول أن تحتويه.

الميزان

ابحث عن طريقة جديدة لتزيد من دخلك، وواهتم بعائلتك لتعوضهم عن أوقات انشغالك.

الجدى

ساعد زملائك فى العمل لتنال المزيد من احترامهم وتقديرهم، وتخلص من الانطوائية وتحدث مع شريك حياتك عن كل تفاصيل يومك.

القوس

حافظ على الشغف لتصل إلى النجاح، واصلح أى خلاف بينك وبين شريك حياتك.

الحوت

ابحث عن أفكار تساعدك على التطور فى العمل، وجدد حياتك مع شريكك للتخلص من الملل الموجود فى العلاقة.

الدلو

اجتهد فى العمل ولا تيأس رغم الصعويات، واهتم أكثر بشريك حياتك حتى تتحسن العلاقة.