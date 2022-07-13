عاجل.. تويتر يرفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وتأتى الدعوى المرفوعة أمام محكمة ديلاوير تشانسرى، يوم الثلاثاء، بعد أن قال ماسك، فى رسالة إلى كبير محامى تويتر، يوم الجمعة، إنه يريد التراجع عن صفقة الاستحواذ على الموقع البالغة 44 مليار دولار.

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