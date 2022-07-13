انفجار مركبة «سبيس إكس» الفضائية أثناء التجربة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اشتعلت النيران فى صاروخ دفع طورته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكى إيلون ماسك لمركبتها الفضائية من الجيل التالى "ستارشيب"، وذلك فى اختبار أرضى للإطلاق الإثنين فى تكساس، ما يمثل انتكاسة محتملة لهدف ماسك المتمثل فى إطلاق المركبة إلى المادر العام الجارى.





وكتب إيلون ماسك فى تغريدة عبر تويتر بعد انفجار صاروخ الدفع "سوبر هيفى بوستر 7" الذى وقع فى وقت سابق من مساء أمس الإثنين:"نعم.. أمر سىء، ويعمل الفريق على تقييم الأضرار".

وتم تسجيل الحادثة فى بث مباشر على موقع "ناسا سبيس فلايت".

وأوضح ماسك اليوم أن الانفجار الذى ضرب قاعدة الصاروخ مخلفًا كرة من اللهب والدخان الكثيف، كان يرتبط باختبار بدء تشغيل المحرك، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وقال ماسك على تويتر:"فى المستقبل لن نجرى اختبارًا لبدء تشغيل المحرك لجميع المحركات الثلاثة والثلاثين دفعة واحدة".

وتعد مركبة "ستارشيب" الفضائية التى يبلغ طولها 120 مترًا إذا ما دمجت بصاروخها الدافع الثقيل للغاية، مركبة الإطلاق من الجيل القادم للشركة وتأتى فى خضم طموحات ماسك لجعل السفر إلى الفضاء أكثر تكرارًا وأقل تكلفة.

ولم ترد شركة سبيس إكس بشكل فورى على طلب للتعليق من "رويترز" على حادثة الإثنين، كما لم ترد إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على سؤال لـ "رويترز" عما إذا كانت تستحق الانفجار.