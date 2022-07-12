أكثر 3 أبراج لا تستمتع بالأعياد

جدة - نرمين السيد - أولًا: يفقد مواليد برج الثور قدرتهم على الاستمتاع بتلك الأجواء الخاصة بالمناسبات والأعياد، لأنهم لا يحبون التجمعات العائلية.
ثانيًا: يميل مواليد برج العذراء للتقليدية فى طقوس الأعياد والمناسبات مما يصبح من الصعب وجود حالة من المتعة حولهم، كما أنهم يتجنبون التواجد مع عدد كبير من الأشخاص.
ثالثًا: يعانى مواليد برج الدلو من الاستمتاع بالأعياد لعدم قدرتهم على التواجحد بين الأشخاص والتفاعل مع الآخرين.
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