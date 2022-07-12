معركة مشتعلة.. تويتر لماسك: انسحابك من الصفقة لاغ وغير مبرر

جدة - نرمين السيد - اعتبرت شركة تويتر فى كتاب أرسلته إلى إيلون ماسك، أمس، أن انسحابه من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعى هو قرار لاغ وغير مبرر، مؤكدة أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين فى أبريل الماضى.





ويتهم الملياردير الأمريكى إيلون ماسك تويتر بعد الالتزام ببنود الاتفاق ولا سيما بعدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة، وقالت شركة تويتر فى خطاب رسمى أرسلته إلى ماسك وممثليه ونشره الموقع الإلكترونى لسلطة أسواق المال المال الأمريكية إنها وبناء على ما تقدم، تطالب مالك شركتى تسلا وسبايس إكس بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها فى الاتفاق.

وأغلق سهم تويتر أمس على خسارة بنسبة 11.3% فى أول جلسة تداولات فى بورصة نيويورك بعد قرار ماسك الانسحاب من الصفقة، حيث استقر السهم عند 32.65 دولار للسهم الواحد، أى أقل بـ 40% من السعر الذى عرضه ماسك لشراء الشركة فى منتصف أبريل.

وفى معرض تبريره لقراره الانسحاب من الصفقة قال ماسك فى كتابة رسمى وجهه إلى شركة تويتر، إن الأخيرة لم تف بالتزامتها المنصوص عليها فى الاتفاق.

وأشار إلى أن الشركة لم تزوده بكامل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة والبريد العشوائى على المنصة، متهمًا إياها أيضًا بالتقليل من حجم هذه الحسابات والرسائل البريدية.

كما اتهم ماسك شركة تويتر بخرق الاتفاق المبرم بينها وبينه بإصدارها أخيرًا عددًا من القرارات، من بينها خصوصًا تجميد التوظيف، وذلك خلافًا لالتزامها بموجب الاتفاق بمواصلة العمل بشكل طبيعى.

لكن وكلاء الدفاع عن تويتر ردوا على كتاب ماسك بمثله، مؤكدين فى رسالتهم أن كل الاتهامات التى ساقها الملياردير الأمريكى لا أساس لها من الصحة.

وأكد المحامون لماسك فى رسالتهم أنه خلافًا لما ورد فى رسالته فإن تويتر لم ينتهك أيَا من الالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاق.

وبنا على هذه المراسلات الرسمية بين تويتر وماسك، بات الطرفان أمام معركة قضائية سيدفع ثمنها الملياردير الأمريكى إذا ما خسرها فى نهاية المطاف، مليارات الدولارات من التعويضات لموقع التغريدات.