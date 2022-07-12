بعد التقاطه أعمق صورة للكون.. جوجل يحتفى بتلسكوب «جيمس ويب»

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جدة - نرمين السيد - وتكمن أهمية تلسكوب جيمس ويب فى أنه سوف يوفر نظرة جديدة للكون بحسب ما قال علماء الفلك.
وتشارك فى مشروع التلسكوب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.
وينظر إلى "جيمس ويب" على أنه التلسكوب الأقوى فى مجال علوم الفضاء على الإطلاق وجرى إطلاقه إلى الفضاء فى أواخر ديسمبر الماضى، والآن يبتعد عن الأرض مسافة مليون ميل.
يذكر أن التلسكوب تم تصميمه لرصح أجرام سماوية ضوؤها أقل من تلك التى كانت يرصدها تلسكوب "هابل"، بنحو 100 مرة.
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