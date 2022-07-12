صُنعت فى ويلز البريطانية.. أول سجادة صلاة تفاعلية تحقق رواجًا كبيرًا (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال كمال على إن منتجه لقى رواجًا هائلًا فى دول السعوديسة والكويت.

وتشجع حكومة مقاطعة ويلز المزيد من الشركات المحلية على التصدير ولكن بعضها يقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يبطئ الإجراءات الإدارية، وبلغت قيمة صادرات ويلز 15.2 مليار جنيه إسترلينى فى 2021.

وتساعد السجادة التفاعلية الأطفال على أداء الصلاة بطريقة صحيحة.

وصمم المعلم السابق السجادة فى نيوبورت وتزايد الطلب عالميًا على منتجه منذ أن دخل الأسواق، بحسب بى بى سى عربى".

وأوضح رجل الأعمال أنه عرض المنتج فى كل أنحاء العالم وأول شئ يقوله عند تقديم نفسه: "أنا كمال من نيوبورت ويلز، وهذا ما يدهش الجميع"، فلا أحد يصدق أن أول سجادة صلاة تفاعلية لم يخترعها شخص فى السعودية.

ويصدر كمال على سجادته التفاعلية إلى العديد من الدول ذات الأغلبية الإسلامية.

وأشار على إلى أنه من حظهم أن المنتج لقى رواجًا فى الشرق الأوسط فقد تلقوا طلبيات كثيرة فالمنطقة هى أكبر أسواقهم حاليًا، وهم يصدرون الآلاف إلى السعودية والإمارات والكويت، فالطلب عليها مدهش".

لكن التصدير إلى التحاد الأوروبى أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لعلى، منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كما عبرت شركات أخرى عن تذمرها من ذلك ايضًا.