هل رسائلك مخترقة على ماسنجر؟.. 3 علامات تبين لك ذلك

جدة - نرمين السيد - ويبحث المحتالون باستمرار عن طريق جديدة لخداعك لمنحهم حق الوصول إلى حسابك، وهذا هو سبب أهمية البقاء على اطلاع بأحدث التحذيرات من الخبراء.

فى هذا الإطار من المهم أن يكون لديك كلمة مرور قوية لحماية حسابك، إذ إن المتسللين لم يدخلوا فقط إلى ماسنجر الخاص بك، بل غلى حسابك الرئيسى على فيسبوك أيضًا.

إلا أنه ممن الضرورى معرفة كيف اكتشاف ما إذا تعرضت للاختراق وعندما يكون المهاجمون الإلكترونيون متخفين جيدًا، وفى ما يلى بعض العلامات التى يجب البحث عنها وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

قد يتمكن المتسلل بمجدر الوصول إلى حسابك ان يذهب مباشرة لقائمة الأصدقاء والعائلة للحصول على المال منهم، لأنهم الآن يعتقدون أن المتصل بهم أنت.

وإحدى الطرق التى يمكن المتسللين من خلالها إبقاء عملية احتيالهم مخفية، هى مراسلة شخص ما وأرشفة المحادثة حتى لا تتمكن من رؤيتها على الصفحة الرئيسية، بحسب "العربية".

للتحقق من أرشيف ماسنجر الخاص بك، انقر فوق صورة ملفك الشخصى فى الزاوية اليسرى العليا، ثم حدد الحادثات الؤرشفة من القائمة حيث سترى الرسائل القديمة مخفية.

وستحاول حسابات البريد العشوائى إضافتك طوال الوقت، وطالما أنك لا تقبلها فلا يجب أن تظهر على صفحة ماسنجر الرئيسية الخاصة بك.

وإذا رأيت شخصًا لا تعرفه من القائمة فقد يشير هذا أيضًا إلى ان متسللًا يستخدم حسابك.

ويمكنك إضافة رقم هاتف المحمول إلى ماسنجر حتى تتمكن من إرسال رسائل نصية عبر التطبيق.

لكنه يسمح لك أيضًا بتسجيل الدخول وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، وهى طريقة رائعة للمتسللين للاحتفاظ بموطئ قدم فى حسابك.

ويمكنك التحقق من أرقام الهواتف التى أضيفت فى التطبيق على الهاتف من خلال النقر على صورة ملفك الشخصى، ثم الانتقال إلى رقم الهاتف.

وحدد لاحقًا إدارة أرقام الهواتف المحمولة وابحث عن أى أرقام لا تعرفها، وإذا وجدت أيًا منها يمكن إزالتها.