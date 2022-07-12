نظرة جديدة للكون.. تلسكوب «جيمس ويب» سيكشف حقائق مثيرة لأول مرة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" نشرت أمس الإثنين، صورة تحمل تفصيلًا أكثر للكون مقارنة بالصورة التى التقطها التلسكوب السابق "هابل".

وتشارك فى المشروع بالإضافة إلى وكالة "ناسا" وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

وقال الموقع الأمريكى إن الأمر الأكثر أهمية من كون الصورة الجميلة، هو أنها صورة تعطى نظرة جديدة تمامًا للكون.

وينظر إلى التلسكوب "جيمس ويب" على أنه الأقوى فى مجال علوم الفضاء على الإطلاق، وجرى إطلاقه إلى الفضاء فى أواخر ديسمبر 2021، والآن يبتعد عن الأرض مسافة مليون ميل.

وأشار إلى أن الأضواء الموجودة فى المقدمة غادرت مجراتها قبل 4.6 مليار سنة، والضوء القادم من المجرات الموجودة فى الخلف قطعت عمرًا أكبر بالتأكيد، وهذا كله جرى التقاطه بتفاصيل غير مسبوقة بواسطة أقوى تلسكوب فى التاريخ، مما يجعل هذه الصورة من أعمق صور الكون وأكثرها دقة تلتقطها البشرية للكون على الإطلاق، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأكد الموقع أن وكالات الفضاء تهتف صوب الجمهور:"انظروا إن هذا التلسكوب الفضائى الذى كلف 10 مليارات دولار وأمضينا 25 عامًا فى بنائه، ناجح بشكل جميل".

وصُمم التلسكوب لرصد أجرام سماوية ضوؤها أقل من تلك التى كان يرصدها "هابل" بنحو 100 مرة.

وكان أكثر ما أثار دهشة علماء الفلك فى الصورة أنها لم تكن أقصى ما لدى التلسكوب، وكانت بحالة جيدة، مما يجعلهم يدركون أن هناك شيئًا استثنائيًا فى قدرات التلسكوب، وبالتالى قدرات البشر.

وتعد كل صورة جرم سماوى يستطيع "جيمس ويب" الحصول عليها جزاءًا من الحقل الشديد العمق فى الكون "صورة لبقعة فى الكون تستخدم لرصد الأجسام ذات الألوان الباهتة".

وتوضح كايتلين كيسى، عالمة الفلك بجامعة تكساس، أنه لن يأخذ التلسكوب ويوجه إلى بقعة فارغة من السماء، لأن ذلك سيكون مضيعة لوقت التلسكوب، وجاء حديث كيسى فى إطار كشف التغيرات التى حدثت بفعل التسلكوبات الحديثة.

وكان من متبعى الطريقة القديمة عالم الفلك، بوب ويليامز، عام 1995 إذ قرر حينها أن يوجه التلسكوب نحو الفراغ فى الفضاء.

ومع مرور السنين، وصل التلسكوب "هابل" إلى حده الأقصى فعمره حاليًا يبلغ 32 عامًا، ولن يستطيع رصد كوكاكب ونجوم أبعد مما رصد فى الماضى عن طريق الأشعة فوق البنفسيجية مع مقدار ضئيل من الأشعة فوق الحمراء.

أما التلسكوب الجديد فيرصد الأشعة فوق الحمراء بشكل كبير، علمًا بأن أضواء الأجرام السماوية تسافر عبر الفضاء لمسافة طويلة وتصل إلى الأرض على شكل أشعة تحت الحمراء، مما يعنى أن التلسكوب الحديث سيعطى نظرة أكثر عمقًا للكون.