بسبب صورة ناسا.. مقارنة بين تلسكوب «جيمس ويب» و«هابل»

جدة - نرمين السيد - صورة ناسا للكون

وكشفت الصورة التى التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائى عن مدى أعماق الكون بالألوان، لذا أحدثت صدى كبير فى العالم.

وفى مقارنة بين الصورة التى التقطها تلسكوب جيمس ويب" الفضائى، والصورة التى التقطها سلفه "هابل"، نجد أن:

جيمس ويب

-تلسكوب جيمس ويب كشف فى صورته المجرات والمزيد من التفاصيل حول الكون.

-تم التقاط الصورة من "جيمس ويب" الذى بلغ تكلفته 10 مليارات دولار، ويعد هو الأكبر والأقوى فى علوم الفضاء.

-تمكن ذلك التلسكوب المطلى بالذهب من التقاط الصور الملونة كاملة، بمجرد دورانه حول الشمس، على بعد نحو مليون ونصف مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

ونشر المصمم جايسن شورت عبر "تويتر" صور مقارنة بين الصورة التى التقطها جيمس ويب الذى تم إطلاقه فى 2021، وغيرها القديمة التى رصدها "هابل" وقت إطلاقه فى 1990.

مقارنة بين جيمس ويب وهابل

وكشف موقع "ماشابل" عن التقاط المرصدين لنفس المجموعة المجرية ذات اسم "سماكس 0723"، ولكن الصورة القديمة استغرقت أسابيع عدة لالتقاطها، بينما "جيمس ويب" استغرق 12.5 ساعة لتوثيق سلسلة المجرات.

كما أشار موقع "بيتا بيكسل" إلى دقة الصورة التى رصدها "جيمس ويب"، لذا تفوق على "هابل" لكونها أعمق وأدق صورة للكون تم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء.