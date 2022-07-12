4 طرق لقضاء إجازة العيد فى المنزل

جدة - نرمين السيد - ويبحث البعض خلال أيام إجازة العيد عن الأفكار الغير تقليدية لأجل لقضائها بطريقة مختلفة وجديدة وسط أفراد الأسرة والأصدقاء. ومن بين الأفكار التى تضيف حالة مبهجة لأجواء إجازة العيد: -تزيين المنزل: يعد تزيين المنزل وترتيبه وتنظيفه، من أكثر الأشياء المبهجة، لدوره فى إضافة اللمسات الجمالية للشعور بحالة مختلف عند الجلوس مع أفراد الأسرة. -حفل شواء: وبسبب ارتباط عيد الأضحى باللحوم، يمكن عمل حفل شواء فى الأسرة وعزومة الأصدقاء والمقربين، لقضاء يوم مختلف وسط حالة من البهجة. -قعدة البلاى ستيشن: يعتبر من الأجواء الممتعة هو قضاء وقت مع أفراد الأسرة والأصدقاء فى اللعب والضحك. وهناك ألعاب أخرى يمكن الاستعانة بها مثل "الكوتشينة" و"أتوبيس كومبليت"، و"الدومينو" وغيرها. -مشاهدة الأفلام: يمكن تجهيز وجبات خفيفة، وأفلام كوميدية أو رعب حسب المفضل، وتشغيلها وتحضير التسالى سواء "اللب أو السودانى أو الفشار".

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