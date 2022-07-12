قريبا.. واتساب يوفر جميع الإيموجى للتفاعل مع الرسائل

جدة - نرمين السيد - وكان تطبيق واتساب، طرح مؤخرا ميزة التفاعل عبر الرسائل المكون من 6 رموز تعبيرية وهى علامة الإعجاب، والقلب، والوجه الضاحك الباكى، والوجه المندهش، والوجه الباكى، والأيدى المتشركة.

واستهدف التطبيق من الإيموجى التفاعل مع الرسائل والصور، لضمان دردشة مميزة لمستخدمى واتساب.

وعمل واتساب على تطوير تلك الميزة، حتى يتم إتاحة جميع الإيموجى للمستخدمين وتعميمها على جميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة من خلال الضغط لفترة على الرسالة، ويظهر وقتها الإيموجى وبجانبها (+)، واختيار منها التفاعل المناسب.