جدة - نرمين السيد - وكان تطبيق واتساب، طرح مؤخرا ميزة التفاعل عبر الرسائل المكون من 6 رموز تعبيرية وهى علامة الإعجاب، والقلب، والوجه الضاحك الباكى، والوجه المندهش، والوجه الباكى، والأيدى المتشركة.
واستهدف التطبيق من الإيموجى التفاعل مع الرسائل والصور، لضمان دردشة مميزة لمستخدمى واتساب.
وعمل واتساب على تطوير تلك الميزة، حتى يتم إتاحة جميع الإيموجى للمستخدمين وتعميمها على جميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.
ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة من خلال الضغط لفترة على الرسالة، ويظهر وقتها الإيموجى وبجانبها (+)، واختيار منها التفاعل المناسب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قريبا.. واتساب يوفر جميع الإيموجى للتفاعل مع الرسائل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.