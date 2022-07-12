لمستخدمى أيفون.. أبل تكشف عن تحديث جديد والهواتف المتوافقة معه

جدة - نرمين السيد - ويحتوى التحديث على العديد من المزايا الجديدة التى يقدمها لمستخدمى هواتف الأيفون. ويتمكن المستخدمون عبر التحديث من تحرير الرسائل النصية وإلغاء إرسالها، وتقسيم عمليات الشراء من خلال "Apple Pay Later" لمدفوعات نصف شهرية، بالإضافة إلى تخصيص شاشة القفل بشكل أوسع وغيره. ولكن لم تكشف شركة أبل عن موعد إصدار "iOS 16"، حتى كشفت تسريبات عن احتمالية طرحه فى سبتمبر المقبل مع هواتف أيفون 14. وهناك عدد من الهواتف التى تدعم تحديث أبل الجديد "iOS 16"، وهى: -هاتف iPhone 8. -هاتف iPhone 8 Plus. -هاتف iPhone X. -هاتف iPhone XS. -هاتف iPhone XS Max. -هاتف iPhone XR. -هاتف iPhone 11. -هاتف iPhone 11 Pro. -هاتف iPhone 11 Pro Max. -هاتف iPhone 12. -هاتف iPhone 12 Mini. -هاتف iPhone 12 Pro. -هاتف iPhone 12 Pro Max. -هاتف iPhone 13. -هاتف iPhone 13 Mini. -هاتف iPhone 13 Pro. -هاتف iPhone 13 Pro Max. -هاتف iPhone SE.

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