طبق بطاطس يدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - ونجح المطعم الأمريكى فى كسر الأرقام القياسية، من خلال تحضير طبق يُدعى "Crème de la Crème Pomme Frites" وهو عبارة عن بطاطس مقلية ويبلغ سعره 200 دولار أمريكى. ويضاف للطبق بعض المكونات الفريدة التى تمتزج مع البطاطس ومنها الذهب عيار 23 الصالح للأكل، لذا حقق رقما قياسيا لكونه أغلى طبق بطاطس مقلية فى العالم. ويقدم طبق البطاطس الفريد فى طبق أرابيسك مصنوع من الكريستال بالإضافة طبق آخر لصلصة المورنى. ولتحقيق الرقم القياسى والدخول فى موسوعة جينيس، يُشترط أن يتوفر الطبق للشراء للجمهور، بالإضافة إلى جراء عملية شراء غير متحيزة وفقا للقواعد. وبالفعل تقدم على شراءه عدد من الزبائن، الذين استمتعوا بمذاقه الشهى المختلف.

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