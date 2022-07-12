فى ألمانيا.. ببغاء يحمى منزل أصحابه من السرقة

جدة - نرمين السيد - وهناك عائلة تسكن فى منزل ببلدة فيرنة الألمانية، وكانت تملك ببغاء الذى قام بدور رهيب فى حمايتهم أثناء غيابهم. ونجح ببغاء فى منع عملية سرقة المنزل، من خلال استقباله المزعج للصوص، وفقا لما جاء فى صيحفة "البيان". وكشفت الشرطة عن اقتحام لصوص خلال الساعات الأولى من صباح السبت الماضى، لمنزلا فى شمال مدينة دوسلدورف. وقام اللصوص بكسر لوح فى الباب، وبمجرد دخولهم استقبلهم الببغاء بصوته وهو يقول "مرحبا .. انت هناك". وأصيب اللصوص بعدها بالذعر، وفروا دون سرقة أى شىء، والسبب يرجع لتكرار الببغاء عبارته حتى هربوا.

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