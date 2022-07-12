ناسا تنشر أول مشاهد ملونة للكون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الصور هى أول صور ملونة لأعماق الكون والتقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائى، وأحدثت الصور صدى كبير فى العالم.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن هذا الحدث يعد نافذة جديدة على تاريخ الكون، معقبا: "اليوم سنلقى نظرة على أول ضوء يسطع من خلال تلك النافذة، ضوء من عوالم أخرى تدور حول نجوم بعيدة عن عالمنا، إنه أمر مذهل بالنسبة لى".
وكشفت صفحة Astronomy Online المتخصصة فى علوم الفلك والأجرام السماوية، عن أول صورة مُلونة من تلسكوب الفضاء جيمس ويب.
وقالت صفحة Astronomy Online على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن كل نقطة مضيئة فى هذه الصورة هى مجرة كاملة، لافتة إلى أن الصورة الملتقطة للفضاء تعد مشهدا استثنائيا يضم آلاف المجرات فى نطاق رؤية يساوى حجم حبة رمل.
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