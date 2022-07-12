18 يوليو.. «إيتيدا» تنظم معرض توظيف مصر FWD

جدة - نرمين السيد - معرض التوظيف FWD فرصة ذهبية لشركات التكنولوجيا العاملة فى عملية الأعمال التجارية والأعمال الخارجية، التى تبحث عن مواهب تقنية استثنائية، للعثور على المرشحين المناسبين لخدمة عملائهم البحار، من ناحية أخرى، يتاح لخريجى المبادرة، الذين يمتلكون مجموعة المهارات المناسبة، فرصة الحصول على وظائف لائقة فى مختلف التخصصات التكنولوجية.
والمبادرة المجانية تستهدف تدريب 100،000 شاب على المهارات والوظائف المستقبلية، وتتميز المبادرة بدورات متعمقة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة مثل تطبيقات الويب وعلوم البيانات والتسويق الرقمى، تقدم بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا ومنصات Massive Open Online Courses.
وأطلقت ITIDA FWD كجزء من خطتها لتعزيز موقف مصر من خريطة تكنولوجيا المعلومات والاتصال العالمية وتعزيز الصادرات الرقمية للبلاد من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، كما تهدف المبادرة إلى خلق مجموعة واسعة من فرص العمل للشباب المصريين من خلال تأهيلهم لإتقان الوظائف الرقمية الحرة
يمكن للشركات التقدم للمشاركة فى معرض التوظيف من هنا.
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