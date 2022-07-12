جدة - نرمين السيد - وتعد غواصة يوم القيامة هى الأكبر من نوعها، وجرى بناؤها خلال 30 عاما، ولديها قوة نارية قادرة على محو مدن بأكملها، كما تمتلك قدرات توليد موجات تسونامى إشعاعية ضخمة.
ويمكن للغواصة تدمير مدن ساحلية وجعلها غير قابلة للحياة، حيث إنها تضم 6 طوربيدات نووية من نوع بوسايدون، ويبلغ حجم الطوربيد الواحد "حافلة مدرسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «غواصة يوم القيامة».. سلاح روسى يصنع تسومانى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.