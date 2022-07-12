«غواصة يوم القيامة».. سلاح روسى يصنع تسومانى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتعد غواصة يوم القيامة هى الأكبر من نوعها، وجرى بناؤها خلال 30 عاما، ولديها قوة نارية قادرة على محو مدن بأكملها، كما تمتلك قدرات توليد موجات تسونامى إشعاعية ضخمة.

ويمكن للغواصة تدمير مدن ساحلية وجعلها غير قابلة للحياة، حيث إنها تضم 6 طوربيدات نووية من نوع بوسايدون، ويبلغ حجم الطوربيد الواحد "حافلة مدرسية".