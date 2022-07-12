بسعر رخيص وبطارية كبيرة.. أوبو تطرح هاتف جديد

جدة - نرمين السيد - Oppo A97 5G

ويحمل هاتف أوبو الجديد اسم "Oppo A97 5G"، والذى يأتى بشاشة من نوع "LCD" وبقياس 6.56 بوصة، ودقة عرضة 2408 فى 1080 بيكسل.

كاميرا Oppo A97 5G

ويزود "Oppo A97 5G" بكاميرا خلفية ثنائية، حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية مساعدة بدقة 2 ميجابيكسل، مع وجود فلاش LED، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت رام وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت.

بطارية وسعر Oppo A97 5G

ويحتوى هاتف أوبو الجديد على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السربع بقوة 33 وات.

ويطرح الهاتف باللونين الأزرق والأسود، بينما يبلغ سعره 298 دولارا أمريكيا أى حوالى 5 آلاف و 620 جنيها مصريا.