عروسان يقدمان الوجبات فى حفل الزفاف على حسب الهدية

جدة - نرمين السيد - وقرر العروسان الأمريكيان تقديم وجبات طعام للضيوف وفقا للهدايا المُقدمة لهما، وذلك يعنى أنه كلما ارتفع ثمن الهدية كلما حصل صاحبها على وجبة طعام بمذاق ممتاز.

وحدد العروسان ثمن الهدية، وأشاروا إلى أن الضيوف الذين على استعداد لدفع أكثر من 2000 جنيه إسترلينى، سيتمكنون من الحصول على وجبات من النوع الفاخر، وفقا لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

وشارك أحد الضيوف خطة العروسين على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنص على أن الذين قدموا هدية تصل سعرها إلى 190 جنيها إسترلينيا، يمكنهم تناول الدجاج المشوى أو سمك.

بينما الأفراد الذين دفعوا مبلغ 385 جنيها إسترلينيا للزوجين، يسمح لهم بالاختيار بين شرائح اللحم أو السلمون المسلوق.

أما فى حالة دفع ما بين 386 جنيهًا إسترلينيًا و 770 جنيهًا إسترلينيًا للزوجين، يتمتعوا برفاهية فى وجباتهم من خلال تناول قطعة سمك فيليه أو ذيل الكركند في حفل الزفاف.

ولم تقتصر القائمة على تلك الفئات، بل هناك الخيار البلاتينى المتوفر للضيوف الذين قدموا هدايا أو دفعوا نقود بقيمة تزيد عن 2000 جنيه إسترلينى، فمن الممكن تزويد الضيوف بمشروب خاص.