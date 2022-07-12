ياسمين الخطيب ورحمة حسن فى لجنة تحكيم Miss Egypt

جدة - نرمين السيد - تجرى حاليا التحضيرات لبدء مسابقة "ملكة جمال مصر لعام 2022" برئاسة الدكتورة أمال رزق، بعد غلق باب التقديم للمرحلة الأولى بعد الإعلان عن الشروط من أكثر من شهر ونصف وتم اختيار نحو 200 فتاة لخوض الاختبارات المؤهلة للمشاركة "الكاستينج"، والمقرر إقامته بأحد فنادق فندق التجمع 16 يوليو الجارى.





وأعلنت إدارة المسابقة انضمام الإعلامية ياسمين للخطيب مؤخرا للجنة تحكيم المسابقة، والتى عبرت عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة فى لجنة التحكيم، على الرغم من أنها قدمت قبل ذلك عدد من مسابقات الجمال كمذيعة، وكان آخرها Miss Egypt Universe وتمنت لجميع المتسابقات النجاح والتوفيق.

يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه إدارة المسابقة عن انضمام الفنانة رحمة حسن، للجنة التحكيم، والتى أعربت عن سعادتها بالمشاركة فى المسابقة وأكدت أنها تتابع أحداث المسابقة سنويا وأنها من هواة الاهتمام بمثل هذه المسابقات سواء كانت محليا أو دوليا.

ويأتى ظهور رحمة حسن، هو الأول إعلاميا عقب تعرضها لـ"عضة كلب" مطلع الشهر الماضى، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" تفاصيل الواقعة، وحجم إصابتها قائلة: "عضنى عضة كبيرة وغويطة بنابه فى منطقة حساسة".

جدير بالذكر أن نادين الجيار فازت العام الماضى بلقب ملكة جمال مصر 2021، وستشارك فى لجنة التحكيم هذا العام، حتى الحفل النهائى لتسليم التاج للملكة المتوجة هذا العام.