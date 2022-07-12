لوحة رائعة.. نيزك يضىء سماء تشيلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أكد باحثون من جامعة كونسيبسيون أن الظاهرة التى تم تسجيلها فى 7 يوليو كانت عبارة عن كتلة صغيرة من الصخور احترقت عند دخولها الغلاف الجوى للأرض.
عبر النيزك السماء وفتح كشافًا ضخمًا فى مدينة سانتياجو، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن السلطات أن النيزك تفكك إلى عدة أجزاء قبل أن يختفى فى منطقة الأنديز.
وأفادت وسائل الإعلام فى البرازيل بأن سكان المدينة سمعوا صوت النيزك وهو يعبر الغلاف الجوى وكأنه دفقة من الرعد.
وبشكل منفصل، أخبر عالم الفلك خوان كارلوس بيمين، من مؤسسة علم الفلك التشيلى، أن النيزك الذى يعبر سانتياجو يسمى "T12.cl.".
وقال بيمين إن وميضًا أضاء لأنه عند دخول الغلاف الجوى حتى "حجر أو صخرة صغيرة بسبب الاحتكاك بالهواء والحروق واللمعان"، مضيفًا: "نحن نتحدث عن سرعات تصل إلى 10.000 كيلومتر فى الساعة".
وفى سياق متصل، ذكرت وكالة "رويترز"، أنه بالتزامن مع ظهور نيزك فى تشيلى، ظهرت فى نفس اليوم كرة نارية مشتعلة تشبه النيزك فى سماء ويلينجتون، بـ نيوزيلندا، فيما أفاد الشهود أنهم سمعوا دويًا عاليًا ورأوا وميضًا أثناء مرور الجسم.
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